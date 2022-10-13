Макс Ферстаппен: «После Гран-при Франции подумал, что выиграю титул»

Пилот «Ред Булл» рассказал, когда понял, что победит по итогам 2022 года.

«Момент, когда я подумал, что мы выиграем – наверное, после «Поль Рикара», когда отрыв довольно сильно увеличился. У нас была достаточно конкурентоспособная машина.

Команда понимала, что в предстоящих гонках борьба будет плотной, но я решил, что такой отрыв отдавать уже нельзя», – заявил Макс.

Нидерландцу удалось увеличить преимущество до 63 очков за счет схода гонщика . Начиная с , Ферстаппен выиграл пять гонок подряд.

Двукратный чемпион «Формулы-1» также поделился мнением о своем лучшем Гран-при в сезоне:

«Я должен выбрать Спа, потому что, на мой взгляд, это было полное доминирование. Очень редко происходят такие уик-энды. Когда я прибыл домой той ночью, начал думать об этапе. Ты понимаешь, что это было какое-то безумие, особенный уик-энд».

В Бельгии Макс уверен выиграл после старта с 14-й позиции.

Шарль Леклер: «То, что в этом году я не выиграю чемпионский титул, я понял после Гран-при Бельгии»

Главная неделя в карьере Ферстаппена: в 16 лет так впечатлил «Ред Булл» тремя победами подряд, что его тут же взяли в «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram