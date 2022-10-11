MotoGP. Марк Маркес ставит на титул Баньяи: «У него лучший байк, группа лидеров – «Кубок «Дукати»
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес оценил шансы Франческо Баньяи и «Дукати» на титул.
За три этапа до конца сезона Баньяя уступает пилоту «Ямахи» Фабио Куартараро два очка. При этом Франческо выиграл четыре из семи последних гонок.
«Я ставлю на байк Пекко [Баньяи]. «Дукати» есть «Дукати», и мы видим, что у нее много хороших гонщиков. Но Фабио есть Фабио. Фабио выступает очень здорово. Может, его слабое место – пилотаж в дождевых условиях. Будет интересно посмотреть», – сообщил пилот «Хонды», рассуждая о фаворите чемпионата.
Командные приказы Маркес сочтет приемлемым ходом:
«Это нормально. «Дукати» не выигрывала чемпионство с 2007 года. Группа лидеров – зачастую «Кубок «Дукати», этим нужно пользоваться. У них лучший байк на решетке. Если все гонщики впереди, надо использовать эту мощь для борьбы в чемпионате».
Ближайшая гонка состоится 16 октября в Австралии.
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