MotoGP. Марк Маркес ставит на титул Баньяи: «У него лучший байк, группа лидеров – «Кубок «Дукати»

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес оценил шансы и на титул.

За три этапа до конца сезона Баньяя уступает пилоту «Ямахи» два очка. При этом Франческо выиграл четыре из семи последних гонок.

«Я ставлю на байк Пекко [Баньяи]. «Дукати» есть «Дукати», и мы видим, что у нее много хороших гонщиков. Но Фабио есть Фабио. Фабио выступает очень здорово. Может, его слабое место – пилотаж в дождевых условиях. Будет интересно посмотреть», – сообщил пилот , рассуждая о фаворите чемпионата.

Командные приказы Маркес сочтет приемлемым ходом:

«Это нормально. «Дукати» не выигрывала чемпионство с 2007 года. Группа лидеров – зачастую «Кубок «Дукати», этим нужно пользоваться. У них лучший байк на решетке. Если все гонщики впереди, надо использовать эту мощь для борьбы в чемпионате».

Ближайшая гонка состоится 16 октября в Австралии.

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