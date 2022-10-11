Ральф Шумахер: «Сомнительная стратегия «Хааса» не позволила Мику подняться выше. Такие ошибки не должны повторяться»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер подверг критике стратегию «Хааса» на Гран-при Японии.
Племянник Ральфа Мик Шумахер последним перешел на «промежуточные» шины и оказался в хвосте пелотона. Команда рассчитывала на выезд машины безопасности. В итоге Мик занял 17-е место.
Контракт пилота «Хааса» с командой истекает в конце сезона-2022.
«Сомнительная стратегия «Хааса» не позволила Мику занять более высокую позицию. Он хорошо выступил в гонке.
Тем не менее, я считаю, что «Хаас» медленно движется в верном направлении. Непонятно, каким будет бюджет и двигатель на следующий год.
Полагаю, для обеих сторон будущее есть. Прогресс очевиден, особенно со стороны Мика. Но «Хаас» должен задаться вопросами. Ошибки вроде той, что вновь случилась в Сузуке, не должны повторяться. Похожее мы видим в «Феррари». Не все работают так же здорово, как «Ред Булл», – сообщил Ральф.
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