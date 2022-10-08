Фернандо Алонсо: «Наилучший вариант – старт на сухой трассе и дождь в дальнейшем»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял седьмую позицию.

«Все прошло неплохо. Притом что по сухой трассе мы очень мало тренировались, у нас была лишь третья практика, так что с точки зрения подбора настроек болида пришлось немного импровизировать.

Но мне кажется, что в итоге все прошло неплохо, обе машины попали в третий сегмент квалификации. Завтра у меня будет хорошая стартовая позиция – к тому же, на чистой стороне трассы.

Прогноз на завтра обещает переменчивую погоду, так что посмотрим, как в итоге пройдет гонка. Думаю, что мы чуть лучше бы смотрелись в дождевых условиях. По крайней мере, так кажется.

Наилучший вариант – переменчивая погода в гонке. Старт на сухой трассе и дождь в дальнейшем. Возможно, в этой ситуации у нас будет возможность рискнуть чуть сильнее, чем лидеры, которые борются за чемпионат. Мы же можем позволить себе рисковать чуть больше», – рассказал Алонсо.

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