Фернандо Алонсо: «Наилучший вариант – старт на сухой трассе и дождь в дальнейшем»
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой занял седьмую позицию.
«Все прошло неплохо. Притом что по сухой трассе мы очень мало тренировались, у нас была лишь третья практика, так что с точки зрения подбора настроек болида пришлось немного импровизировать.
Но мне кажется, что в итоге все прошло неплохо, обе машины попали в третий сегмент квалификации. Завтра у меня будет хорошая стартовая позиция – к тому же, на чистой стороне трассы.
Прогноз на завтра обещает переменчивую погоду, так что посмотрим, как в итоге пройдет гонка. Думаю, что мы чуть лучше бы смотрелись в дождевых условиях. По крайней мере, так кажется.
Наилучший вариант – переменчивая погода в гонке. Старт на сухой трассе и дождь в дальнейшем. Возможно, в этой ситуации у нас будет возможность рискнуть чуть сильнее, чем лидеры, которые борются за чемпионат. Мы же можем позволить себе рисковать чуть больше», – рассказал Алонсо.
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