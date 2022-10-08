Франц Тост: «Никогда не понимал, почему де Врис не в «Формуле-1»

Франц Тост поделился причинами приглашения Ника де Вриса в «Альфа Таури».

В 2023 году де Врис заменит , уходящего в . Ник дебютировал в «Формуле-1» за на и заработал очки.

«Он молодой, быстрый, профессиональный, сосредоточенный на работе. Я знаю Ника де Вриса с картинга и никогда не понимал, почему он не в «Формуле-1». Когда он выиграл чемпионаты Европы и мира по картингу в 2010-м и 2011-м, я посчитал его выступления чем-то невероятным.

В «Формуле-Рено» он поначалу оказался не столь успешным, однако в итоге стал выигрывать гонки и взял титул. В GP3 ему тоже потребовалось два сезона или вроде такого, он выиграл чемпионат. В «Формуле-2» та же история: мне кажется, он не всегда оказывался в подходящей команде, но в итоге завоевал титул. А в прошлом году он стал чемпионом .

В Монце он провел фантастическую гонку, и я всегда держал его в уме. Я убежден, что он будет выдавать очень хорошие Гран-при, если мы предоставим ему сильную машину», – заключил Тост.

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