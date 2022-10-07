Юки Цунода: «На первом круге меня захлестнули эмоции. В квалификации постараюсь пробиться в третий сегмент»

Пилот рассказал, что первые выезд на «Сузуку» за рулем болида «Ф-1» стал для него крайне эмоциональным моментом.

Цунода готовится выступить на домашнем для себя и рассказал, что в квалификации постарается пробиться в третий сегмент.

«Поразительные ощущения. Мечта стала реальностью. Эмоции захлестнули меня на первом же круге после выезда из боксов. Да, мне очень понравилось. При этом какого-то давления я не чувствовал. И я чувствовал энергию трибун.

Было важно правильно подобрать момент, найти нужное окно (для выезда на трек). Понятно, что лучшими были моменты, когда дождь прекращался, но он легко мог возобновиться уже на следующем круге.

Но я в любом случае не думал о временах на круге, ведь в квалификации все будут в равных условиях. Так что я просто сосредоточился на том, чтобы лучше понимать машину, и накапливал опыт управления болидом «Ф-1» на «Сузуке».

Завтра я хочу продолжить прибавлять, постараюсь пробиться в третий сегмент квалификации. Сейчас сложно предсказать, как пройдет третья практика, но я сделаю что смогу», – рассказал Цунода.

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