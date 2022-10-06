Серхио Перес об адаптации к болиду «Ред Булл»: «Нам удалось понять, как вернуться на прежний уровень начала сезона»

Пилот «Ред Булл» уверен, что ему с командой удалось найти решения, с помощью которых он адаптировался к работе болида в новой конфигурации.

В середине сезона, после того как в «Ред Булл» подготовили капитальное обновление машины, Перес потерял в уверенности за рулем машины, в то время как Макс Ферстаппен стал выступать только сильнее.

Однако теперь Перес вместе с инженерами нашел комплекс решений, что в том числе позволило ему выиграть Гран-при Сингапура.

«По ходу перерыва (между этапами в Монце и Сингапуре) я приезжал на базу. В течение этого перерыва мы постоянно держали связь, обменивались электронными письмами, обсуждали разные варианты, стараясь найти выход из ситуации.

И нам удалось понять, что же именно изменилось для нас (после обновлений болида), и как мы сможем вернуться на прежний уровень, на котором находились в начале сезона».

По словам Переса, прогресса удалось добиться за счет адаптации и пилотажа, и конфигурации машины:

«И то и другое. Невозможно сначала быть быстрым, а потом потерять скорость, только из-за себя самого».

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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