Тото Вольфф: «Я пропущу некоторые Гран-при в 2023 году. 24 гонки – неподъемно для любого человека»

Исполнительный директор пропустит ряд Гран-при в 2023 году.

В следующем сезоне проведет рекордные 24 этапа.

«Я начну пропускать некоторые гонки. Вся команда должна изучить такой вариант. Для любого человека 24 гонки – это неподъемно. Пилотам придется их провести, но мы начинаем работу в понедельник в офисе и трудимся до конца недели. Надо найти решение. Полагаю, гоночные бригады станут каждый год пропускать несколько гонок ради выживания.

У нас есть сотрудники, которые смогут взять на себя некоторые из моих задач. Но я все равно буду на гонке, пусть и не физически. У меня есть все необходимое для связи, специальный кабинет на базе, и я буду участвовать в каждом брифинге», – заявил Вольфф.

Календарь «Ф-1» на 2023 год: рекордные 24 Гран-при, возвращение Китая и Катара, Монако остается, 3 этапа в США

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