Гельмут Марко о Ферстаппене: «В конце упустили из виду тот факт, что топлива хватало только на отрезок в пять кругов»

Советник объяснил причины, по которым команда допустила просчет с топливом в квалификации к .

на своем последнем быстром круге шел с серьезным опережением графика и почти наверняка выиграл бы поул. Однако команда сказала Ферстаппену срочно бросить круг и вернуться в боксы – чем Макс оказался крайне недоволен.

В своем интервью после сессии Ферстаппен выразил крайнее неудовлетворение тем, что команда сказала ему бросить два подряд быстрых круга.

«Да, на том круге (первом из двух) у нас было лучшее время на первом и втором секторе. Но потом мы догнали Гасли. Поэтому мы решили, что тот круг стоит бросить.

Путаница возникла из-за того, что в итоге не закончив предпоследний круг и приняв решение поехать на еще одну быструю попытку, мы просто упустили из виду тот факт, что топлива хватало только на отрезок в пять кругов», – рассказал Марко.

Что с Ферстаппеном? Он 8-й вместо поула, едва держал машину, а финальный круг вообще бросил

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