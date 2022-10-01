Фернандо Алонсо о старте 5-м: «Почему бы не помечтать о подиуме»

Пилот надеется на подиум на Гран-при Сингапура после пятого места в квалификации.

«Я очень доволен, квалифицироваться в топ-5 – что-то невероятное. Пилотировать здесь непросто. Надо чувствовать сцепление, особенно в третьем сегменте на «сликах». Допустить ошибку очень легко.

Учитывая, что Макс [Ферстаппен] оказался позади, можно сказать, что мы стартуем с шестого места, а не с пятого. Но посмотрим, что случится завтра. На этой трассе всегда происходят аварии и инциденты. Мы не так далеко от подиума – почему бы не помечтать», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец поделился мнением о борьбе с «Маклареном»:

«Мы стартуем вместе с соперниками: я пятым, Ландо [Норрис] – шестым, Риккардо и Окон позади [17-м и 18-м]. Надеюсь, завтра мы тоже будем в топ-5. Постараемся сдержать с помощью стратегии и финишировать выше».

Гран-при Сингапура-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 8-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram