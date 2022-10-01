Макс Ферстаппен: «Нам просто не хватило топлива. Просто огромное разочарование, таких вещей не должно происходить»

Пилот подвел итоги квалификации к , выразив разочарование ошибкой с подсчетом топлива.

Из-за этой ошибки Ферстаппен не смог закончить последний быстрый круг и завершил квалификацию лишь с восьмым результатом.

«На предпоследнем круге ощущения были отличными, но мне сказали бросить круг. Окей, что мы и сделали. А потом на последнем круге мне сказали вернуться в боксы, и тогда я понял, что случилось.

Нам просто не хватило топлива. Просто огромное разочарование, таких вещей не должно происходить. Когда вам не хватает топлива и вы изначально не собираетесь проехать шесть кругов подряд, то вы по крайней мере должны отслеживать ситуацию на протяжении всей сессии.

В любом случае, мы должны были обнаружить проблему намного раньше. Так что в данный момент я совсем недоволен. Но, как бы то ни было, мы всегда остаемся одной командой. Я тоже могу допускать ошибки, команда иногда ошибается. Просто ошибки никогда нельзя считать приемлемыми. К тому же, на ошибках всегда учишься. Но сейчас, если честно, ощущения все равно очень плохие. Такого не должно было случиться», – рассказал Ферстаппен.

Леклер выиграл поул на самой суровой гонке «Ф-1», Ферстаппен только 8-й: бросил круг ради экономии топлива

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