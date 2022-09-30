Ландо Норрис: «Мы и не ждали, что с новой машиной станем значительно быстрее»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , а также оценил работу болида в новой конфигурации.

«Ситуация выглядит тяжелой. Мы отстаем от «Альфы Ромео» и очень, очень сильно отстаем от «Альпин». Так что нас, судя по всему, ждет один из тяжелых уик-эндов. Досадно, он ничего не поделаешь.

Мы постараемся выжать из ситуации максимум и сделаем все, что сможем, с учетом текущих возможностей машины. Ничего другого нам не остается. Надеюсь, завтра нам удастся найти какие-то удачные решения.

Что касается обновлений – как я уже говорил вчера, это не обновления. Это несколько другая машина, которая работает на том же уровне. Мы и не ждали, что сделаем большой шаг вперед и станем значительно быстрее. Мы лишь надеемся, что данная концепция поможет нам в большей степени раскрыть потенциал болида в будущем, в следующем году. Так что речь не о краткосрочных перспективах», – рассказал Норрис.

«Ф-1» точно не вернется в Россию – как минимум до 2025-го. Отказ от нашей гонки разгрузил календарь, теперь в нем нет свободных слотов

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