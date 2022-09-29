Даниэль Риккардо: «План «А» – остаться на решетке «Ф-1», но я не хочу запрыгивать в первую попавшуюся машину»

не исключил, что найдет место в основе одной из команд «Формулы-1».

Австралиец покидает по окончании сезона.

«Мой настрой не изменился, я все еще стремлюсь быть частью «Ф-1». Конечно, план «А» – остаться на решетке. Но, скажем так, я не хочу запрыгивать в первую попавшуюся машину. Ситуация с контрактами наверняка поменяется к концу следующего года. Не хотел бы говорить, что я действую терпеливо – скорее, я открыт к возможностям.

[Менеджеры] говорят фактически со всеми, и нам просто нужно будет выбрать наиболее разумный вариант. Я смотрю не на 12, а на 24 месяца вперед», – сообщил гонщик.

Риккардо допустил, что окажется в команде-аутсайдере:

«Это возможно. Я рассматриваю факторы за и против. Если ты в группе лидеров, то ведешь настоящую борьбу, и именно к этому я стремлюсь. Мне хочется гоняться с пониманием, что в итоге я могу вернуться на подиум».

Даниэль также высказался о роли резервиста:

«Безусловно, это реалистичный вариант. Так что есть две опции, и других не будет. Мне нравятся другие гоночные категории, но я себя там не вижу. Во всяком случае, не хочу туда переходить, если это закроет дверь в «Ф-1».

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