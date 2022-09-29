Гельмут Марко: «Титул Ферстаппена – вопрос времени. Лучше выиграть в Японии с маркетинговой точки зрения»

Советник рассказал о неизбежности титула .

Ферстаппен опережает ближайшего преследователя на 116 очков и может оформить чемпионство уже в ближайшие выходные, на Гран-при Сингапура, однако Марко предпочел бы триумф неделей позже.

«С маркетинговой точки зрения лучше выиграть титул в Японии из-за «Хонды», нашего моторного партнера. Но в целом мы предполагаем, что Макс станет чемпионом мира. Это просто вопрос времени», – заявил Марко в интервью ORF.

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен о Гран-при Сингапура: «Просто хочу провести хороший гоночный уик-энд, нам некуда спешить»

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