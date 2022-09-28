Макс Ферстаппен о Гран-при Сингапура: «Просто хочу провести хороший гоночный уик-энд, нам некуда спешить»

Пилот заявил, что не будет стремиться как можно быстрее оформить завоевание второго для себя титула чемпиона «Формулы-1».

У Ферстаппена есть шанс стать чемпионом уже на предстоящем Гран-при Сингапура – для этого ему нужно будет обязательно выиграть гонку, а также надеяться на не слишком удачные выступления Шарля Леклера и Серхио Переса.

Последний раз Гран-при Сингапура проводился в 2019 году. Также к гонке нынешнего сезона организаторы положили на трассе новый асфальт, за счет чего постарались сгладить неровности покрытия и снизить возможные проблемы из-за эффекта галопирования болидов.

«Мы какое-то время не выступали в Сингапуре, так что будет интересно на то, как изменилась трасса. В любом случае, там будет очень важно хорошее выступление в квалификации. На этом мы и сосредоточимся.

По ходу гонки нужно быть готовыми ко всему – ведь на Гран-при Сингапура мы часто видим случаи появления на трассе машины безопасности. Да и сама трасса непростая, высокая влажность сильно сказывается на физическом состоянии, а стены совсем близко – в таких условиях проехать хороший круг совсем непросто.

В целом я не особо думаю о ситуации в чемпионате. Я просто хочу провести хороший гоночный уик-энд на трассе. Будем проводить одну гонку за другой, нам некуда спешить», – рассказал Ферстаппен.

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Сингапура

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