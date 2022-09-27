Фредерик Вассер: «Адаптация Чжоу к «Ф-1» – один из самых приятных сюрпризов сезона для «Альфа Ромео»

Руководитель «Альфа Ромео» прокомментировал сделку с .

Китайский гонщик продолжит выступать за команду в 2023 году и останется напарником .

«Чжоу впечатлил меня подходом к работе с первого же дня, с тестов в Абу-Даби в прошлом сезоне – это очень позитивный момент. Мы знали, что у него есть скорость, однако такая быстрая адаптация к «Формуле-1» стала одним из самых приятных сюрпризов нашего сезона.

Он очень приятный парень, всем в команде нравятся его характер и настрой. Он не стесняется задавать вопросы и учиться – как у инженеров, так и у Валттери, и с умом применяет всю полученную информацию, чтобы прибавлять от гонки к гонке.

В следующем сезоне он сможет полагаться на накопленный опыт, и, не сомневаюсь, сделает еще один шаг вперед, а мы как команда продолжим расти», – заявил Вассер.

Чжоу продлил контракт с «Альфа Ромео» на сезон-2023

Представляете, вал китайских денег за новичком в «Ф-1» – миф. Но у его команды теперь 32 партнера, а у серии – сделка с Lenovo

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