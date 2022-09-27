«Макларен» представил футуристичную ливрею для Гран-при Сингапура и Японии

«Макларен» подготовил специальную ливрею на два ближайших этапа «Формулы-1».

Таким образом команда отмечает возвращение и Японии, которые не проводились после 2019 года.

«Макларен» добавил к традиционной «папайе» неоновый розовый цвет. Дизайн «отражает появление новых технологий в этом регионе, и взгляд в будущее вдохновлен небоскребами Сингапура и Японии», сообщила команда. Футуристичную ливрею назвали «режим будущего».

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Фото: сайт команды «Макларен»