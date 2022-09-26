Жак Вильнев: «Хочу выиграть «24 часа Ле-Мана» и провести целый сезон в NASCAR»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года поделился большими гоночными планами.

51-летний пилот собирается провести полноценный сезон в NASCAR. Вильнев, работающий экспертом на Canal+, выступал в Дайтоне в 2022 году и стал 22-м.

«Было здорово поучаствовать в «500 милях Дайтоны» в нынешнем сезоне. Классный опыт, но мне хотелось бы провести несколько гонок с командой [«Хезеберг»] – мы так планировали.

Безусловно, я хочу продолжать выступления в NASCAR и даже провести весь сезон. В данный момент у меня много работы на Canal+, поэтому я недостаточно часто гоняюсь. Тем не менее, я планирую провести полноценный сезон NASCAR. Мне всегда нравился NASCAR и гонки на овалах – к примеру, в , – сообщил канадец.

Вильнев рассчитывает на «Тройную корону автоспорта». Традиционно для этого необходимо выиграть «500 миль Индианаполиса», «24 часа Ле-Мана» и , однако некоторые засчитывают титул вместо гонки в Монте-Карло. На счету Жака есть чемпионство в «Ф-1», а также победа в Индианаполисе в 1995-м. На «24 часах Ле-Мана» он стал вторым в 2008 году.

«Я по-прежнему хочу выиграть «24 часа Ле-Мана». Этого не хватает для того, чтобы собрать «Тройную корону». Поэтому я все еще хочу гоняться в Ле-Мане, хотя будет тяжело. Трудно получить место, потому что заводские команды уже подготовили свои проекты. Но, конечно, было бы здорово выиграть «Тройную корону».

Что есть, то есть, и пока я сосредоточен на , – сказал Вильнев.

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