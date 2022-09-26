Жан Тодт: «Леклер уже большой чемпион, но ему чего-то не хватает»

Бывший президент ФИА Жан Тодт оценил успехи пилота .

«Шарль уже большой чемпион. Ему чего-то не хватает, и, надеюсь, что скоро он это найдет.

В машине ли дело? Чего-то ему не хватает», – сообщил Тодт на фестивале спорта в Тренто.

Француз, много лет руководивший Скудерией, высказался о бывшей команде:

«Мы должны обдумать и избежать повторения [сезона-2022]. Ничто не должно восприниматься как должное.

Для побед надо идеально проявлять себя на каждом уровне. Все начинается с деталей, с человека, который принимает звонки. Если трубку не берут после десяти гудков, компанию не назовешь хорошей».

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