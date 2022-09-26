Андреас Зайдль: «У Риккардо все сработает в другой команде, надеюсь. Абсолютно убежден, что это возможно»

Руководитель считает, что может вернуться к своей лучшей форме в другой команде.

Риккардо покинет «Макларен» по окончании сезона-2022, его место займет Оскар Пиастри.

«Я абсолютно убежден, что это возможно, потому что сам видел такое в прошлом на примере других пилотов.

Надо признать, что у нас не получилось, несмотря на все усилия с обеих сторон. Ответственность ложится и на Даниэля, и на нас – я тоже полностью ее принимаю. Но это не меняет уважение, которое я испытываю к Даниэлю как личности и гонщику. Иногда приходится признать, что что-то не срослось. К сожалению, это случилось между нами и Даниэлем. Надеюсь, у него все сработает, когда он начнет свой следующий вызов.

Даниэль несколько раз утверждал, что никогда не чувствовал себя полностью комфортно в нашей машине. В таких случаях трудно извлекать максимум, особенно в квалификациях. К сожалению, именно это с нами и случилось», – заявил Зайдль.

Риккардо достиг дна: согласен на год без «Ф-1» или роль запасного. И это путь к концу карьеры

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram