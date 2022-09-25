Джейми Чедуик о тестах в Indy Lights: «Была приятно удивлена уровнем физической нагрузки за рулем болида»

Двукратная чемпионка серии W Джейми Чедуик рассказала, как прошли ее тесты в Indy Lights.

Чедуик получила приглашение выступить на тестах за команду и рамках программы проехала 210 миль (примерно 338 км) на тестах в Себринге.

В одном из недавних интервью Чедуик заявляла, что продолжить попытки в будущем попасть в «Формулу-1» и для начала хочет проявить себя в гонках поддержки – «Формуле-3», «Формуле-2» или как раз Indy Lights.

«Я была приятно удивлена уровнем физической нагрузки за рулем болида. Думаю, поначалу я даже немного побаивалась, поскольку многие люди рассказывали мне, насколько это большой и тяжелый болид.

И да, с точки зрения веса машины и ее мощности для меня этот опыт явно стал шагом вперед. Погода во Флориде была довольно жаркой, температура доходила до отметки в 30 градусов. Так что уровень физической нагрузки за рулем болида был достаточно высоким.

У нас была хорошая тестовая программа, в этом смысле я очень довольна. При этом я вполне комфортно чувствовала себя за рулем болида и управляла им более или менее так, как и хотела, не сталкиваясь при этом с какими-то физическими ограничениями», – рассказала Чедуик.

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