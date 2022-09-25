Шарль Леклер: «У «Формулы-1» появляется все больше и больше молодых фанатов»

Пилот отметил увеличение молодой аудитории у «Формулы-1». Монегаск согласился с тем, что молодежь стала интересоваться гонками во многом благодаря сериалу Drive to Survive от Netflix.

Немаловажным считается и проведения различных онлайн-чемпионатов в период пандемии и в целом существенное повышение популярности симрейсинга.

«У «Формулы-1» появляется все больше и больше молодых фанатов. В основном благодаря сериалу Drive to Survive от Netflix, а также тому факту, что молодые гонщики широко используют соцсети.

В период пандемии мы также проводили онлайн-чемпионат по симрейсингу. Вероятно, это тоже привлекло интерес новых людей», – рассказал Леклер.

Бывший пилот «Ф-1» снял тур по дому на колесах за $500 тысяч для переезда между гонками. Там 5 кроватей, 2 душевые и ТВ повсюду

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