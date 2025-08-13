Лиам Лоусон: «Согласился на риск с настройками в «Ред Булл», а затем результат использовали, чтобы меня выгнать»

Лоусон посетовал на стремительное увольнение из «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон назвал себя наивным и признал, что действовал бы по-другому, если бы знал, что ему дадут выступить за «Ред Булл» лишь на двух Гран-при.

«У меня было два этапа на двух трассах, где я никогда не гонялся, один из них – уик-энд со спринтом. Не сказать, что все шло гладко. [На тестах] в Бахрейне были проблемы с надежностью, в Мельбурне также были проблемы с надежностью.

В Китае мы рискнули с настройками, чтобы извлечь какие-то уроки. Я был уверен, что это делается ради моего развития и лучшего понимания болида. Поэтому я согласился на такие настройки. А затем результат использовали, чтобы выгнать меня из команды.

Были разные причины, почему все не шло как по маслу. Уик-энды не получились чистыми. По моим собственным стандартам я выступал недостаточно хорошо. Разумеется, я старался изо всех сил, пытался как можно быстрее набрать скорость.

Конечно, когда оглядываешься назад, думаешь: «Жаль, что я не сделал вот это по-другому – могло бы помочь». Если бы я знал, что мне дадут две гонки, пожалуй, я бы действовал немного иначе. Но я не знал. Может, я был слишком наивным, но считал, что мне предоставят больше времени», – заявил Лиам.

