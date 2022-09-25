Маттиа Бинотто: «Считаю Сайнса сильным гонщиком, на старте сезона правильно предоставлять обоим пилотам абсолютно равные шансы»

Руководитель «Феррари» опроверг предположения о том, что является вторым номером команды и в первую очередь должен помогать Шарлю Леклеру.

Подобные предположения начали возникать после недавнего интервью президента «Феррари» Джона Элканна, в котором он назвал Леклера лидером Скудерии.

«Нет, это не так. Скорее наш президент имел в виду следующее: что в нынешнем сезоне Шарль в среднем был быстрее Карлоса, также на его счету больше поулов. Однако наша цель – выиграть чемпионат. И претендовать на это должны оба пилота.

Я считаю Карлоса сильным гонщиком. Он доказал это и в прошлом году, и в предыдущие сезоны, он демонстрирует это и в этом сезоне. Он всегда зарабатывает много очков, он учится, а еще он быстр. Так что с нашей стороны будет правильным предоставлять обоим гонщикам абсолютно равные шансы. По крайней мере, на старте сезона.

В то же время, если в дальнейшем по ходу чемпионата такая необходимость возникнет (сделать кого-то первым номером), мы можем изучить ситуацию и действовать в соответствии с тем, чьи шансы на победу нам кажутся выше», – рассказал Бинотто.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

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