Хайме Альгерсуари: «На сто процентов уверен, что не стал бы тем, кем являюсь, не попади я в «Ред Булл»

Диджей и бывший пилот «Формулы-1» Хайме Альгерсуари прокомментировал свое недавнее интервью, в котором рассказал о психологических трудностях в системе «Ред Булл».

По словам Альгерсуари, несмотря на все проблемы, на самом деле он очень благодарен «Ред Булл» и Гельмуту Марко.

«Хотел бы кое-что прояснить в отношении сказанного про . Я глубоко благодарен за то, что встретил его в 15 лет. Гельмут был моим учителем – человеком, который всегда требовал от меня выкладываться, стремиться идти вперед. Такова молодежная система «Ред Булл», и она работает.

Мне не хватит слов, чтобы выразить свою благодарность «Ред Булл» и Гельмуту Марко, потому что там я научился дисциплине, научился целиком посвящать себя тяжелой работе, что также помогло мне достичь многих целей в жизни, в музыкальной карьере. И я на сто процентов уверен, что не стал бы тем, кем являюсь, не попади я в «Ред Булл».

Соревнуясь на самом высоком уровне – будь , футбол, регби или гольф, – чтобы добиться успеха, тебе требуется соответствующих подход. И ты должен многого требовать от себя, чтобы добиться большего. И даже если ты будешь побеждать, в «Ред Булл» все равно продолжать требовать большего», – рассказал Альгерсуари.

Хайме Альгерсуари: «Мне до сих пор снятся сны с Марко, который отчитывает меня как ребенка. Я работал с несколькими психологами»

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