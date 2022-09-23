Кристиан Хорнер о соперничестве Хэмилтона и Ферстаппена: «В случае с любым пилотом однажды наступает момент, когда его можно победить»

Руководитель поделился мнением о причинах, по которым между и сложились не самые лучшие отношения.

По ходу сезона-2021 гонщики несколько раз сталкивались друг с другом, отношения между боссами команд также были далеки от идеальных.

В то же время в сезоне-2022, когда главным соперником Ферстаппена стал Шарль Леклер, подобных трений между пилотами уже не возникало.

«Макс всегда с уважением относился к Льюису. Невозможно было не признавать все то, чего добился Хэмилтон. Он выдающийся гонщик – и возможно, что его уже никто не сможет превзойти, но в случае с любым пилотом однажды наступает момент, когда его можно победить.

Макс всегда уважал Льюиса, но никогда его не боялся. Он осознал это, сражаясь с ним, и со временем поверил в себя. Вы и сами могли видеть то, как во многих случаях он был полностью в себе уверен.

Борьба Макса с была просто феноменальной – в Бахрейне, в Саудовоской Аравии, в других гонках. Они боролись друг с другом и при это до контактов дело никогда не доходило.

Возможно, в случае с Шарлем дело во взаимном уважении. Макс и Шарль вместе гонялись с самого детства, и сейчас между ними присутствует взаимное уважение. В то же время я никогда не видел, чтобы Льюис действительно признавал возможности Макса. И на трассе их борьба шла интенсивнее. Да и вне трассы вы сами могли заменить некоторые моменты», – рассказал Хорнер.

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