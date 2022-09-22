Дэймон Хилл: «Феррари» и «Мерседес» догонят «Ред Булл» к концу сезона, если он не будет развивать болид»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года предупредил «Ред Булл» об угрозе со стороны «Феррари» и «Мерседеса».

«Если хоть на секунду останавливаешься в «Формуле-1», ты тонешь. Буквально проваливаешься в зыбучие пески.

Даже если ты побеждаешь, давление никуда не уходит. Если команда не будет развивать машину, то, думаю, «Феррари» и «Мерседес» догонят ее к Абу-Даби», – высказался Хилл в подкасте F1 Nation.

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