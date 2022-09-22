Руководитель «Астон Мартин»: «Стролл способен удивить в сражении с Алонсо, Ланса недооценивают»

Руководитель Майк Крак заявил, что Лансу Строллу по силам бросить вызов .

В 2023 году Алонсо перейдет из в «Астон Мартин», где заменит уходящего из «Формулы-1» .

«Люди недооценивают, насколько хорош Ланс. Они считают, что он здесь из-за отца, владельца команды, который посадил его в машину. Но невозможно случайно противостоять четырехкратному мира так успешно, как это сделал он, случайно выиграть множество младших серий (Стролл – чемпион итальянской «Формулы-4», и европейской «Формулы-3» – Sports.ru).

Важно помнить, что у Ланса никогда не было болида для побед в «Формуле-1», за рулем которого он мог бы показать, на что способен, реализовать свой талант.

Когда Себастьян присоединялся к команде, говорили, что у Ланса нет шансов. Тем не менее, Ланс выступал невероятно здорово и был близок к четырехкратному чемпиону мира. Теперь так же рассуждают в связи с переходом Фернандо, но подождем и посмотрим. Ланс способен удивить некоторых людей.

Не знаю, недооценивает ли Фернандо Ланса. Безусловно, он не боится выступать за рулем одинаковых машин с ним или любым другим пилотом, однако между ними есть уважение. Гонщики знакомы много лет, они сражались между собой, и Фернандо знает о качествах Ланса. Они по-настоящему друг друга уважают», – сообщил Крак.

Стролл незначительно уступил Феттелю в 2021 году (34 очка против 43), а в этом сезоне набрал лишь пять баллов против 20 у Себастьяна.

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