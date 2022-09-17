Гонщик рассказал, как в детстве относился к .

Двукратный чемпион «Формулы-1» в конце сезона покинет и станет напарником Стролла.

«Я был фанатом [Михаэля] Шумахера. Это было самым главным. Я смотрел гонки по телевизору в 2005 и 2006 годах, когда он (Алонсо) выиграл свои титулы в борьбе с Шумахером – мне не очень понравилось!

Он казался мне кем-то вроде злодея. В шесть-семь лет я рассуждал в логике фильмов. Он был злодеем.

Потом я вырос и узнал его лучше, особенно когда попал в «Ф-1». За Фернандо до сих пор очень интересно и весело наблюдать. Он один из лучших гонщиков на данный момент и по-прежнему показывает скорость в 42 года (Алонсо исполнится 42 в следующем году – Sports.ru).

Никакого давления», – отметил канадец.

Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме

Чем Алонсо кормят, что он и в 41 рвет «Ф-1»? Фернандо – о диете, бургерах и буррито вне Гран-при и тренировочном плане на гоночную неделю

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram