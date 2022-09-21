MotoGP подпишет контракт на проведение Гран-при Индии – соглашение будет рассчитано минимум на 7 лет

«Дорна» – промоутеры MotoGP, достигли предварительной договоренности о проведении Гран-при Индии.

Ожидается, что первый этап на «Международном автодроме Будды» будет проведен уже в 2023 году. Хотя более реалистичным называется вариант с проведением гонки в 2024 году.

Как сообщается, промоутеры Гран-при Индии и MotoGP подпишут контракт, который будет рассчитан минимум на семь лет.

Ранее Индия принимала у себя Гран-при «Формулы-1» – три гонки прошли на автодроме Будды» в 2011-2013 годах.

MotoGP. Гран-при Индии планируется провести в 2024 году

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