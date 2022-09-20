Технический директор «Макларена»: «Удивлен преимуществу «Феррари» и «Ред Булл», несмотря на потолок расходов»

впечатлен скоростью «Феррари» и в 2022 году.

Технический директор отметил, что ограничение бюджетов не помешало топ-командам воспользоваться превосходством в инфраструктуре и опыте. Пока лишь два лидера Кубка конструкторов одерживали победы в нынешнем сезоне.

«Пожалуй, я немного удивлен, что двум топ-коллективам удалось найти дополнительную скорость по отношению ко всем остальным. В начале сезона пелотон был плотнее, но сейчас он растягивается. Должен сказать, «Феррари» и «Ред Булл» прекрасно воспользовались ресурсами.

Несмотря на потолок расходов, у больших команд есть инфраструктура, знания и методология, создающиеся на протяжении многих лет, и они по-прежнему играют большую роль. Мы в равных условиях в смысле бюджета, но так нельзя сказать о том, откуда мы стартовали. Это дает превосходный ориентир, к которому нужно стремиться», – сказал специалист.

Ки также похвалил инженеров, которые извлекли из машин нового поколения больше скорости, чем ожидалось:

«Меня удивило, что в теории болиды 2022 года должны были оказаться на две секунды медленнее прошлогодних, однако это не так. Машины очень близки по скорости к уровню 2021 года, и некоторые уже его достигли. Это отражение качества команд «Формулы-1».

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