Макс Ферстаппен: «По ощущениям прохождения квалификационного круга прошлогодняя машина нравится мне больше»

Пилот рассказал, что прошлогодний болид нравился ему больше с точки зрения ощущений и атаки в квалификационном режиме.

В то же время Ферстаппен признал, что с переходом на болиды нового поколения в гонках улучшилась ситуация с обгонами и возможностью вплотную преследовать соперника:

«Мне кажется, что с точки зрения ощущений в чистом виде, возбуждения, я предпочитаю прошлогоднюю машину. Особенно это касается скорости на одном круге. Основная причина этого – новые машины стали тяжелее. Также возникает больше проблем в медленных поворотах, частично потому, что у новых болидов стала жестче подвеска. Зато проходить скоростные повороты на новых болидах очень классно, из-за их высокой стабильности.

Главный плюс новых болидов? То, что они были спроектированы с целью улучшить борьбу на трассе, повысить зрелищность. Но вот по ощущениям прохождения квалификационного круга прошлогодняя машина нравится мне больше».

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