Карлос Сайнс: «Думаю, в Сингапуре нас ждет самая тяжелая гонка этого сезона»

Пилот рассказал, что на ждет самый тяжелый этап нынешнего сезона с точки зрения физических нагрузок.

«Думаю, в Сингапуре нас всех ждет очень тяжелая гонка, как психологически, так и физически – с жарой, неровным покрытием трассы, подпрыгиванием болидов. Думаю, нас ждет самая тяжелая гонка этого сезона.

Также с учетом склонности новых болидов к подпрыгивания будет сложно собрать хороший круг в квалификации, а также демонстрировать стабильный темп в гонке», – рассказал Сайнс.

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