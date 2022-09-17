Директор «Альпин» Росси: «Сафнауэр – один из людей, приглашением которых я больше всего горжусь»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси доволен работой Отмара Сафнауэра.

Сафнауэр покинул «Астон Мартин» перед сезоном-2022 и стал руководителем «Альпин». В последние месяцы французская команда потеряла уходящего в «Астон Мартин» и , который продолжит карьеру в . Сафнауэр на новом месте работы запомнился неоднозначными высказываниями о «непорядочности» Пиастри.

«Кстати, Отмар – один из людей, приглашением которых я больше всего горжусь, потому что он проявляет себя каждый день с тех пор, как присоединился к команде», – сказал Росси.

Француз также сообщил, что Сафнауэр участвует в заключении контрактов с пилотами, хотя Алонсо намекал на обратное:

«В таких вопросах мы находимся в контакте и знаем, как все развивается. Иногда мы согласовываем максимальные суммы, лимиты, ограничения, потому что, конечно, должны работать в одном направлении.

Думаю, дело в том, что Фернандо привык иметь дело со мной в прошлом сезоне, и нынешних руководителей тогда не было в команде. Сейчас мне нужно держать дистанцию, что я и делаю. У меня 17 отчетов, в том числе один по «Формуле-1». Мне нужно создавать машины, расширять сеть поставок, думать о стратегии на рынках, маркетинге и выстраивании бренда. Я на связи [с Сафнауэром] и знаю все, что происходит.

Может, тот факт, что меня нет рядом, запутало Фернандо, но это нормально. В будущем такого будет больше, потому что Отмар – босс. Я полностью ему доверяю, он великолепно себя проявляет».

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