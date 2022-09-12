Зак Браун об итогах дела Пиастри: «Учитывая все комментарии Сафнауэра относительно этой ситуации, сейчас он выглядит немного глупо»

Исполнительный директор считает, что руководство «Альпин» и особенно Отмар Сафнауэр глупо выглядят по итогам разбирательства с контрактом .

Комиссия «Ф-1» по утверждению контрактов постановила, что единственным действующим соглашением является договор Пиастри с «Маклареном». В то же время в «Альпин» постоянно делали заявления о том, что команда абсолютно уверена в легитимности своего договора с Пиастри.

«Шума была очень много, но мы решили ничего этого не комментировать. Мне кажется, было лучше просто дать всему идти своим чередом, а уже потом добавить картине немного красок.

Учитывая все комментарии Отмара Сафнауэра относительно этой ситуации, которые он давал практически без перерыва, какое небольшое представление он устроил в свете заседания Комиссии по утверждению контрактов, теперь, как мне кажется, он во всей этой ситуации выглядит немного глупо.

До того, как люди увидели заключение Комиссии и все объяснения, они не знали о том, какова ситуация на самом деле. Мы же целенаправленно держали свой рот на замке. Теперь же, когда все детали уже были обнародованы, всем стало ясно, что именно произошло. Мы осознавали, что шуму было очень много, но мы знали правду – и знали, что рано или поздно она выйдет наружу, – и что в сравнении с тактикой безостановочного комментирования ситуации нам нужно действовать прямо противоположным образом», – рассказал Браун.

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