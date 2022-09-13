MotoGP. Марк Маркес вернется к гонкам на Гран-при Арагона

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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес возвращается к гонкам после четвертой операции на плече.

Пилот «Хонды» сообщил, что выступит на Гран-при Арагона, который пройдет с 16 по 18 сентября.

После аварии на первом этапе 2020 года Марк полностью пропустил тот сезон и часть следующего. Последнюю на данный момент гонку Маркес провел в Муджелло 29 мая, после чего вновь отправился на операцию.

После Гран-при Сан-Марино испанец протестировал байк MotoGP в Мизано.

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