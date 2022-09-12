Феттель не собирается в политику после «Ф-1»: «Это очень сложная работа»

Гонщик «Астон Мартин» сообщил, что не намерен идти к политику.

«Нет, это очень сложная работа», – заявил Себастьян, завершающий карьеру в «Формуле-1» в конце 2022 года.

Четырехкратный чемпион мира подтвердил, что уходит из «Ф-1» по собственной воле, а не из-за давления со стороны владельца Лоренса Стролла, которому якобы не нравились экологические инициативы Себа:

«Нет, меня не увольняли.

Многие факторы привели к тому, что я принял такое решение. Беспокойство за экологию – лишь один из них. Другая причина – желание видеть, как растут мои дети.

Люди говорят, что я занимаюсь «зеленым» пиаром. Я занимаюсь им, мы занимаемся, но я стараюсь делать, что могу. Мне повезло заработать достаточно денег, чтобы установить солнечные панели на крышу своего дома. Я могу позволить себе электромобиль. Я приезжаю, а не прилетаю на каждую европейскую гонку, кроме Сильверстоуна и Венгрии.

То, что я пришел к таким взглядам – не следствие какой-то травмы и не внезапный переход. Просто я посетил достаточно мест по всему миру и вижу перемены. Мы не видим снега, горят леса в Германии, Франции, Лондоне, случаются засухи. Появление собственных детей повлияло на то, что я смотрю на вещи таким образом. Жизнь не принадлежит только тебе».

«Да, я лицемер». Феттель ответил политикам, которые «переходят на личности» в вопросах экологии

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