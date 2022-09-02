Лукас ди Грасси о критике «Формулы E»: «Феттель занимается «зеленым» пиаром и либо не представляет, о чем говорит, либо намеренно вводит в заблуждение»

Пилот «Формулы E» Лукас ди Грасси ответил на слова об электросерии.

В интервью Zeit гонщик «Астон Мартин» сообщил, что не собирается становиться амбассадором «Формулы E» после ухода из «Формулы-1»:

«Я не хочу быть маскотом и поддерживать то, что меня не вполне убеждает. Я не совсем понимаю, в чем смысл [«Формулы E»]. То, как развиваются батареи, не имеет ничего общего с разработкой обычных автомобилей.

Для окружающей среди не очень здорово, если батареи перезаряжают ископаемым топливом, а не возобновляемой энергией».

«Если Феттель не хочет приходить в , это его выбор. – отреагировал ди Грасси, чемпион третьего сезона. – Хоть это вторая по зарплатам серия из «формульных», ей далеко до лучших заработков «Ф-1».

Говорить, что технология нерелевантна для будущего автомобильной промышленности… он либо не представляет, о чем говорит, либо намеренно вводит общественность в заблуждение.

Кроме того, все эти экоинициативы, которыми он занимался в последнее время – сбор мусора, езда на велосипеде и так далее – просто «зеленый» пиар, а не то, во что он по-настоящему верит. Нравится ему серия или нет, он должен ее поддерживать. Вот и все».

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