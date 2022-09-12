Макс Ферстаппен не ждет проблем на Гран-при Сингапура: «Раньше трудности возникали из-за лишнего веса болида»

Пилот рассказал, что не ждет проблем со скоростью болида на предстоящем .

Ранее в этом году Ферстаппен не очень хорошо провел Гран-при Монако – на трассе, по своим характеристикам максимально схожей с треком в Сингапуре.

По словам Ферстаппена, проблемы с машиной, мешавшие ему ранее на этапе в Монте-Карло, к настоящему моменту уже были решены:

«Как я уже объяснял раньше, все это случилось из-за лишнего веса – машина была слишком тяжелой. Именно из-за этого трасса нам не подошла. Если машина тяжелее, чем нужно, появляется недостаточная поворачиваемость, машина становится в большей степени склонной к блокировке передних колес.

Так что я не думаю, что сейчас у нас будут проблемы на Гран-при Сингапура. Хотя возможно, что мы столкнемся с какими-то трудностями другого рода. Мы какое-то время не гонялись в Сингапуре (из-за пандемии последний раз гонка в Сингапуре проводилась в 2019 году), на трассе много неровностей и кочек. Так что нужно будет поработать с настройками – посмотреть, как новые болиды будут работать на этой трассе. А дальше будет видно».

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