Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» почти непобедим. «Мерседесу» нужна удача, чтобы выигрывать»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о доминирующей скорости «Ред Булл».
На Гран-при Италии Макс Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд.
«Надо быть реалистами, такой «Ред Булл» почти непобедим. Нужно что-то серьезное, чтобы победить эту машину. С точки зрения скорости они значительно всех опережают.
Мы их не догнали и не готовим обновления, которые бы позволили обогнать их, так что необходима удача. Не скажу, что это невозможно, ведь, вероятно, в Будапеште мы могли победить. Но в целом он (Ферстаппен) расслабленно чувствует себя в лидерах, так что мы не видим настоящий темп команды. Посмотрим», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».
Что случилось на Гран-при Италии: Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было
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