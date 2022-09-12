Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» почти непобедим. «Мерседесу» нужна удача, чтобы выигрывать»

Пилот высказался о доминирующей скорости .

На Гран-при Италии Макс Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд.

«Надо быть реалистами, такой «Ред Булл» почти непобедим. Нужно что-то серьезное, чтобы победить эту машину. С точки зрения скорости они значительно всех опережают.

Мы их не догнали и не готовим обновления, которые бы позволили обогнать их, так что необходима удача. Не скажу, что это невозможно, ведь, вероятно, в Будапеште мы могли победить. Но в целом он (Ферстаппен) расслабленно чувствует себя в лидерах, так что мы не видим настоящий темп команды. Посмотрим», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Что случилось на Гран-при Италии: Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было

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