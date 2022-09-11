Макс Ферстаппен: «Свист со стороны болельщиков в любом случае никак не испортит мой день»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что свист со стороны болельщиков никак не испортил ему настроение после победы на Гран-при Италии.
По словам Ферстаппена, он нормально относится к таким проявлениям эмоций со стороны фанатов:
«Иногда такое случается. Все постоянно говорят со мной об этом освистывании, гуле болельщиков, но в конечном счете я здесь ради того, чтобы выиграть гонку. Это я и сделал.
Некоторые люди в такой ситуации не могут принять победу другого, просто потому что они страстно поддерживают своего гонщика. Такое бывает. И это в любом случае никак не испортит мой день».
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто в свою очередь высказал предположение о том, что болельщики в значительной степени были недовольны тем, что гонка закончилась за машиной безопасности, чем победой Ферстаппена:
«Освистывать гонщика всегда плохо. Особенно если этот гонщик – Макс Ферстаппен, который сегодня был быстрейшим на трассе и в полной мере заслужил победу.
Но мне кажется, что свист и гул наших фанатов в большей степени был адресован ФИА. И освистывая именно победителя, они освистывали ФИА. Просто потому что эти люди считали, что машину безопасности можно было раньше убрать с трассы и дать нам всем посмотреть еще пару кругов отличной гонки».
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