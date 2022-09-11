Джордж Расселл: «Глупо было бы ставить против победы Ферстаппена на Гран-при Италии»

Пилот «Мерседеса» не сомневается в победе на .

Лидер чемпионата начнет гонку седьмым из-за моторного штрафа, Расселл – вторым.

«Было бы довольно глупо ставить против этого, не так ли? Ему нужно действовать аккуратно на первых двух кругах, а потом просто доехать до победы.

Мы постараемся финишировать впереди Шарля [Леклера], гонка получится захватывающей. Если смотреть на вещи реалистично, мы должны оказаться на подиуме, но мне хотелось бы думать, что мы поборемся с , – сообщил Джордж.

Cамая бессмысленная квала года в «Ф-1»: Леклеру требовалось победить только «Мерседес», у остальных фаворитов – штрафы за новые моторы

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