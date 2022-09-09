Кристиан Хорнер: «У «Ред Булл» и «Порше» разные ДНК, сделка стала бы неверным решением»

Руководитель «Ред Булл» объяснил неудачные переговоры с «Порше».

Предполагалось, что немецкий автопроизводитель станет мотористом «Ред Булл» с 2026 года и приобретет 50 процентов гоночной компании, однако сделка провалилась.

«Ред Булл» становится производителем в 2026-м, и мы вели переговоры – это естественный шаг. Теперь переговоры завершены, и вывод следующий: для «Ред Булл» в «Ф-1» это стало бы неверным решением.

Мы решили стать производителем полтора года назад или чуть раньше, вложили огромные средства в инфраструктуру и специалистов. Первый мотор «Ред Булл» завели где-то месяц назад. Для «Ред Булл» это невероятно захватывающая новая глава, и она никогда не была завязана на третью сторону или автопроизводителя. Это точно не было необходимым условием.

Финансовый вклад «Порше»? Компания должна подходить нашей ДНК и долгосрочной стратегии. По денежным вопросам дискуссий не было. «Порше» – отличный бренд, но ДНК у нас разные. По ходу переговоров стало ясно, что стратегические планы не сходятся. «Ред Булл» показал, на что способен в «Ф-1». Как независимая команда и отныне производитель моторов мы с нетерпением ждем сражений с другими автомобильными компаниями.

Мы полностью сосредоточены на силовых установках «Ред Булл». Если бы появился партнер со схожими взглядами, который мог что-то привнести в проект, то рассмотреть его было бы необходимо. Но это не обязательный фактор. Мы единственная команда кроме , которая может производить моторы и шасси в одном кампусе, под одной крышей. Считаем, что это абсолютно верный шаг для долгосрочной конкурентоспособности команды. Конечно, это дает и другие возможности. К примеру, мы потенциально способны создать свою силовую установку для [гиперкара] RB17», – заявил Хорнер.

«Порше» объявила о провале сделки с «Ред Булл». Об отказе от вступления в «Ф-1» в 2026-м речь не идет

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