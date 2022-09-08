Гельмут Марко: «Сомневаюсь, что Ферстаппен будет гоняться в «Ф-1», пока не побьет все рекорды»

Советник рассказал, что считает лучшим пилотом, выступавшим за австрийскую команду.

При этом Марко сомневается в том, что карьера Ферстаппена в «Формуле-1» получится действительно продолжительной.

«Макс – определенно самый быстрых гонщик из всех, кто выступал за «Ред Булл». Быстрее ли он Феттеля? Определенно. Максу не нужна подготовка, он готов сразу атаковать, готов сразу давить на газ.

Он невероятно талантлив от природы, что дает ему выдающуюся скорость. Вдобавок его отличает фантастический контроль болида, особенно когда он атакует на пределе. Вот почему я часто сравниваю Макса с в его ранние годы.

Его цель – выиграть больше титулов. При этом я сомневаюсь, что Макс будет гоняться до тех пор, пока не побьет все рекорды. Он такой человек, который не станет ждать, а просто соберет вещи и уйдет, если больше не будет получать удовольствие. В этом случае ничто не сможет удержать его от ухода. И случиться это может раньше, чем все мы думаем», – рассказал Марко.

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