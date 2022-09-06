Де Врис заменит Феттеля в практике перед Гран-при Италии и выступит за 3 разные команды «Ф-1» в 2022 году

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Ник де Врис проведет первую тренировку перед Гран-при Италии в составе «Астон Мартин».

Чемпион «Формулы-2» 2019 года и «Формулы E» сезона 2020-2021 заменит Себастьяна Феттеля. Практика станет для де Вриса третьей в нынешнем году: ранее нидерландец выступил за «Уильямс» в Испании и «Мерседес» во Франции.

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