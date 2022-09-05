Даниэль Риккардо: «Уэббер извинился – ему было неудобно из-за освещения истории с Пиастри в прессе»

Пилот Даниэль Риккардо пообщался со своим сменщиком .

Соотечественник Риккардо и резервист будет выступать за «Макларен» с 2023 года. Также Даниэль поговорил с еще одним австралийцем – менеджером Пиастри и экс-гонщиком «Формулы-1» , который хотел прояснить ситуацию и извиниться.

«Лично мы не виделись [с тех пор, как началась история]. Мне казалось, что необходимости в этом нет, но он (Уэббер) хотел в каком-то смысле извиниться и узнать, как у меня дела. Я знаю, как устроена «Ф-1», и здесь нет ничего личного. Он хотел убедиться, что я это понимаю и что все нормально. Ему было по-настоящему неудобно из-за того, как все прошло и как было освещено в прессе. Так что было приятно пообщаться с ним.

Кроме того, я поговорил с Оскаром – просто сказал, что нет никаких обид. Я понимаю, как все работает. Он пытался пробиться в «Формулу-1», для него это важный момент. Мне не хотелось ставить его в неприятное положение.

Ничего личного – вот, о чем мы говорили. Я действительно желаю ему удачи и хочу, чтобы он хорошо выступал в «Формуле-1». Просто обстоятельства сложились так. Мне все равно очень нравится Марк, я его уважаю.

Без разговора [с Пиастри] я бы не узнал, что он чувствует и думает. Я хотел донести, что понимаю, в каком он положении, и никаких обид нет. Наверное, теперь он чувствует себя лучше. И, да, думаю, он меньше всего хотел бы, чтобы между немногими австралийцами в «Ф-1» оставались какое-то странные трения. Рад, что мы это сделали», – рассказал Риккардо.

Оскар Пиастри: «Более 10 лет слежу за Риккардо как фанат. Жаль, что среди всех гонщиков «Ф-1» я заменяю австралийца»

Даниэль Риккардо: «Буду поддерживать Пиастри в «Формуле-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram