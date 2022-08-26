Даниэль Риккардо: «Буду поддерживать Пиастри в «Формуле-1»

не обижен на , который может занять его место в .

Риккардо покинет коллектив из Уокинга в конце 2022 года. О переходе в «Макларен» его соотечественника и резервиста пока не объявлено. Менеджером Пиастри является еще один австралиец – бывший пилот «Формулы-1» .

«Люди реагируют эмоционально, но это бизнес. Марк продвигает Оскара, это его работа. «Ф-1» – спорт, но в то же время бизнес. Ты должен ставить себя на первое место, если придется.

Конечно, исход не тот, на который я рассчитывал. Когда я приходил в команду, у меня было совершенно другое представление о том, что получится, однако такова реальность. Я рад, что меня поддерживают [фанаты], но не собираюсь потворствовать негативным чувствам по отношению к другим.

Если честно, я пока не знаю, какое будущее ждет Оскара. Марк делает свою работу ради него, и я точно не воспринимаю это лично. Полагаю, Оскару гарантировано место на решетке в какой-то из команд. Я буду его поддерживать, буду поддерживать своего соотечественника, австралийца», – сказал Риккардо.

Даниэль заявил, что не общался с Пиастри или Уэббером, пока разворачивались события на трансферном рынке:

«Не думаю, что была причина связываться. Они делают свое дело, я пытаюсь разобраться со своими вопросами».

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

Комиссия «Ф-1» по утверждению контрактов рассмотрит дело Пиастри на неделе после Гран-при Бельгии

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