Шарль Леклер: «Борьба с «Ред Булл» будет плотной, у «Феррари» сильный гоночный темп»

Пилот высказался о минимальном отставании от .

В квалификации к Гран-при Нидерландов гонщик «Ред Булл» опередил соперника на 0,021 секунды.

«Было очень и очень близко. В конце Макс выдал отличный круг. Наша машина по ходу квалификации ехала все лучше и лучше.

В начале было довольно страшно, потому что Макс на старых шинах оказался гораздо, гораздо быстрее нас. Но в третьем сегменте болид улучшился, и мне удалось проехать круг, которого хватило для второй позиции.

Насчет завтра – думаю, у нас довольно сильный гоночный темп. Борьба с будет плотной, но нам нужно просто провести отличный старт, а потом посмотрим», – сказал Леклер.

Гран-при Нидерландов-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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