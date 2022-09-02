Льюис Хэмилтон: «У «Ред Булл» обычно 6-7 десятых в запасе, квалификация будет для них относительно легкой»

Гонщик рассказал о раскладах перед квалификацией к Гран-при Нидерландов.

Льюис показал второе время в первой практике и третье – во второй.

«Гораздо лучше, чем в воскресенье и пятницу на прошлой неделе. Достойное начало уик-энда, мы приблизились к оптимальным настройкам, и трасса совсем другая. Мы не так сильно отстаем, и это здорово, ощущения в болиде не такие плохие», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон поделился ожиданиями от субботы:

«Слишком рано что-то предсказывать. Но мы гораздо ближе, чем когда-либо [в этом сезоне]. Не хочу возлагать слишком большие надежды – у нас по-прежнему есть проблемы с подпрыгиваниями и тому подобным, надо над этим поработать.

Если добьемся того же прогресса, который мы обычно показываем между пятницей и субботой, будет замечательно».

Льюис считает и фаворитами квалификации, несмотря на проблемы в практиках:

«Да, день вышел трудным, он пропустил сессию [из-за поломки коробки передач] и не смог проехать быстрый круг в конце. Но обычно у них добрые шесть-семь десятых в запасе. Вероятнее всего, это будет относительно легко для них».

Гран-при Нидерландов-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 8-й

Болид Ферстаппена сломался после 10 минут 1-й практики перед Гран-при Нидерландов

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