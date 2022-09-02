Кевин Магнуссен: «Не знаю, сможет ли Риккардо улучшить «Хаас»

Пилот «Хааса» поделился мыслями о – возможном напарнике в 2023 году.

Австралиец покинет по окончании нынешнего сезона. Риккардо называют одним из претендентов на место .

«Не скажу, что меня не интересует [кто будет партнером], однако я не играю никакой роли в этом процессе. Остается лишь терпеливо ждать. Надеюсь, что в следующем году в машине будет сидеть какой-нибудь хороший гонщик. Команда настроена на зарабатывание очков, прогресс и рост в долгосрочной перспективе.

Не знаю, сможет ли он (Риккардо) улучшить команду, я никогда с ним не гонялся. Глядя со стороны, я всегда считал, что он невероятно хорош, но очень трудно судить, какую роль играла быстрая машина, а какую – он сам. Он сражался с Максом [Ферстаппеном] и очень здорово себя проявил. И я вполне уверен, что Макс и правда так хорош, как кажется.

Кто знает. Думать о таких вещах – не моя работа», – сказал Магнуссен.

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